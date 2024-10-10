Batman’da hizmet veren düğün salonları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetime tabi tutuldu. Batman Belediyesinden alınan listeyle düğün salonlarını gezen vergi denetçileri, fatura kesmeyen salonlara ceza kesti.

Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi müfettişlerince düğün salonları işletmelerinin 2023 ile 2024 yılları arasında yapmış oldukları düğün, nişan, sünnet gibi faaliyetler denetim altına alındı. Batman Belediyesi nikah memurluğunca nikahları kıyılan yeni evli çiftlerin isim listeleri vergi denetçileri ile paylaşılıyor. Belediyeden alınan isim listesi üzerinden hareket eden ekipler, yaptıkları denetimlerde düğün salonlarının fatura kesip kesmediğini denetlerken, faturalandırmanın yapılmadığı düğün salonlarına cezai işlem gerçekleştiriyor. Batman merkezde kayıtlı 60’a yakın düğün salonunun bulunduğunu belirten yetkililer, 2023 yılı içerisinde düğün başına 2 bin 200 TL cezai işlem gerçekleştirildiğini, bu rakamın yüzde 80 oranında artırılarak 2024 yılının 8. ayı itibarıyla 10 bin TL’ye yükseltildiğini ifade etti.

Batman’da 2024 yılında düğün salonlarında düğün yapılarak fatura kesmeyen işletme sahiplerine düğün başı 10 bin TL cezai işlem gerçekleştirildiğini kaydeden yetkililer, “İşletme sahibi ile müşteri arasında düzenlenen sözleşme, faturalar, irsaliye, sipariş formları gibi belgelerin olup olmadığı konusunda detaylı bilgi alınıyor. İşlemler bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.