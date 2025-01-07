Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, biyoçeşitliliği izlemek ve yaban hayatını korumak amacıyla çalışma başlattı.

Batman genelinde farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde doğal yaşam alanlarında bulunan farklı türler gözlemlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu uygulama, coğrafyadaki ekolojik çeşitliliğin korunması adına büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ekipler, aynı zamanda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 7/24 aralıksız çalışmaya devam ettiği bildirildi. Bu mücadelenin, doğanın ve yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadığı kaydedildi.