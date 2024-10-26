Dicle Elektrik’in desteklediği, Batman Üniversitesi tarafından bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Uluslararası Enerji Zirvesi, yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşti.

Enerji alanında küresel iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, Batman Üniversitesi tarafından düzenlene 4. Uluslararası Enerji Zirvesi, 24-25 Eksim tarihlerinde gerçekleşti. Dicle Elektrik’in destekçileri arasında yer aldığı, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Yunanlı diplomat Dimitris Avramopoulos’un da katıldığı zirve, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Uluslararası zirvenin ilk gününde, yabancı konuklardan Annika Kessel ‘Yapay Zekanın ve İnsanlığın Enerjisi’, Dr. Max Schnopp ise ‘Her Şey Enerjidir’ başlıklı sunumlar yaptı. Ardından düzenlenen ‘Enerjide Bölgesel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik’ konulu oturumda Batman’ın da aralarında bulunduğu 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, ‘Kaliteli Elektrik Dağıtım Hizmetinin Bölgemiz Kalkınmasına Etkileri’ konulu panelde söz aldı.

2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirmeden bu yana elektrik dağıtım hizmetlerinde büyük mesafe kat ettiklerini belirten Tüzün, “45 milyar TL’ye yaklaşan yatırımlar ve düzenli bakım çalışmaları sayesinde dağıtım bölgemizdeki arıza sayılarını özelleştirme öncesine göre yüzde 70 oranında azalttık. Özellikle ilçeler dahil şehir merkezlerinde 3K olarak isimlendirdiğimiz ‘kayıpsız, kesintisiz, kaliteli’ alanlar oluşturduk. Sistemini yeraltına alıp yenilediğimiz ve akıllı şebekelere dönüştürdüğümüz bu alanları tüm olumsuzluklardan temizledik. Nihayetinde 3K alanlarında abone başına düşen bildirimsiz elektrik kesinti sürelerini Türkiye ortalamasına yaklaştırdık. Hatta şu anda Uluslararası Enerji Zirvesi’nin yapılığı bölge illerimizden Batman ve komşu il Siirt’te bu süreleri ülke ortalamasının da altına indirdik. Yaptığımız çalışmalarla dağıtım bölgemizde kaliteli elektrik imkânı sağlayarak sanayi, ev ve ticari alanlardaki yatırım ortamlarını iyileştirdik. Şu anda bölgeye yapılacak her türlü yatırım için kaliteli ve kesintisiz elektrik ihtiyacını fazlası ile karşılayacak durumda olduğumuzu memnuniyetle söyleyebilirim. Bu sayede bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katkı sunduk” dedi.

Uluslararası Enerji Zirvesi’nin ikinci gününde ise ‘Enerji Jeopolitiği’, ‘Enerji ve Çevre’, ‘Enerjide Yapay Zeka ve Blockchain’ ile ‘Akıllı Şebeke ve Enerji’ konulu oturumlar gerçekleştirildi.

Oturumların ardından Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün’e bugüne kadar Batman Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmaların yer aldığı kitap, hediye olarak takdim edildi.