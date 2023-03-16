Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süveybe Ana Kız Yurdu’nda kalan depremzedelere ‘Travma ve Psikolojik Destek’ eğitimi verildi.

Uzman Psikolog Doğan Büyüktaş ve Damla Gönüllüleri tarafından afet sonucu oluşan travmalar ve psikolojik ilk yardım eğitimine yetişkinler büyük ilgi gösterdi. ‘Travma ve Psikolojik Destek’ eğitiminin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Diyetisyeni Gülbin Özgün tarafından da ‘Hijyen’ eğitimi verildi. Destek eğitimlerinin faydalı olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, bunun devamının geleceğini söyledi.