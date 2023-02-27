Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirlere birinci sınıf kuaförlük hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirlere birinci sınıf kuaförlük hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Kadın, erkek ve çocuklara verilen kuaförlük hizmetinden dolayı, yurtta kalan misafirler de gönüllülere tam puan verdi.

Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını A’dan Z’ye düşündüklerini belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, ‘Ver Elini Kardeşim’ projesiyle EYS ve gönüllü kuaförlerle canla başla çalışıldığını söyledi. İl Müdürü Özperk, "Kurumumuz bünyesinde açılan EYS kurslarımız ve ‘Bir Makas da Sen At’ gönüllü kuaförlerle yurdumuzda kalan kadın, erkek ve çocuklara en iyi kuaförlük hizmeti veriliyor. Allah hepsinden razı olsun. Amacımız yurdumuzda kalan misafirlerimizin kendilerini yuvalarında gibi hissetmelerini sağlamaktır. Emek ve destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.