Batman AFAD ekipleri 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimle öğrenciler deprem hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Ardından gerçekleştirilen deprem anı ve tahliye tatbikatında öğrenciler, AFAD gönüllüleri, MEB AKUP, ANDA ve BATKUR temsilcilerinin de katılımıyla gerçekçi bir senaryo üzerinde değerlendirildi. Tatbikatla öğrencilerin deprem anında doğru davranışlar sergileme becerileri geliştirilmesi amaçlandı.