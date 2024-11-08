Batman’ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı dağ eteklerindeki Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencileri, üç boyutlu baskıyla yaptıkları mekanik protez el ile ampütelerin umudu oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca liselerde kurulan tasarım beceri atölyelerinden biri olan Batman Sason Anadolu Lisesi atölyesinde görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Avcı, öncülüğünde üç boyutlu baskıyla protez el yapıldı. Sason İlçe Milli eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, yapılan elin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Bu güzel çalışma Sason Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Özelikle uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan bu çalışma aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Biraz daha geliştirilmesi durumunda ampüte olan herkes rahatlıkla kullanabilecek” dedi.

“Çok az maliyetli, çok işlevli protez el yapıldı”

Anadolu lisesinde yapılan protez elin çok az maliyetle yapıldığını belirten okul müdür yardımcısı Uğur Taşkın, “Görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Avcı öncülüğünde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz protez el yaptılar. Çok az bir maliyetle bunu ortaya çıkardılar. Yapılan bu robot el temel işlevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Rahatlıkla kapıyı açabildiği gibi rahatlıkla bir çay bardağını da tutabiliyor. Ampütasyon geçiren dezavantajlı engelli bireylerimize yardımcı olabilmek ve bununla birlikte öğrencilerimizin becerilerini artırma ve duyarlılığını artırmak için ortaya konan bir sosyal proje çalışmasıdır. Daha sonraki süreçte mekanik robotik el olarak geliştirerek vatandaşların daha fazla yararlanabileceği bir el haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sason’daki 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan okulda üç boyutlu baskıyla yapılan protez el, ampütelere günlük işlerinde kolaylık sağlıyor.