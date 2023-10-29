Batman’da binlerce vatandaş Cumhuriyet’in 100. yılını düzenlenen yürüyüşle kutladı.

Cumhuriyetin 100. yıldönümünü kutlayan vatandaşlar Valiliğin çağrısıyla Turgut Özal Bulvarı’nda bir araya geldi. Vatandaşlar belediyeye kadar bando takımı, bayraklar ve meşalelerle yürüdü. Her yaştan insanların katıldığı yürüyüşte şarkılar ve marşlar söylendi. Yürüyüşe katılan Batman Valisi Ekrem Canalp’te vatandaşlarla beraber belediyeye kadar yürüdü. Belediyede vatandaşları mehter takımı karşıladı. Mehter takımı Cumhuriyetin 100. yılına özel marşlar ve şarkılar söyledi. Yürüyüşe il protokolünden de bir çok yönetici ve temsilci katıldı.