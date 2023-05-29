Batman’da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 400 bin 582 seçmeden 321 bin 183 kişi demokratik tercihini yaptı.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 17.00’de son buldu.

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

400 bin 582 seçmenin olduğu 5 ilçeli Batman’da, 321 bin 183 kişi oy kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı 313 bin 216. İtiraz üzerine geçerli geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı 460. Geçerli oy pusulalarının toplamı 313 bin 676. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı, 7 bin 507. Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin 177 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, 213 bin 499 oy aldı.