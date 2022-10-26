Batman’da farklı tarihlerdeki iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da farklı tarihlerdeki iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12 Ağustos’ta Hilal Mahallesi’nde İ.K.’nin evinin balkonunda EYP ile (el yapımı patlayıcıyla) öldürülmesi olayına ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İluh Mahallesi’nde 14 Temmuz’da ateşli silahla öldürülen C.K.’nin faillerinin yakalanmasına yönelik ise Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır, İstanbul ve Zonguldak’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın faili olan M.E. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.E. tutuklandı.