Batman’da, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü Çayeli mezrasında bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Daire sakinlerinin panik yaşadığı yangında bina boşaltılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Dairedeki vatandaşların yangını erken fark etmesiyle herhangi bir yaralanma oluşmazken evin belli kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.