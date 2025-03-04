Batman’ın Kozluk ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle çiftçilerin doğal afetler ve tarımsal risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla ilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uzunçayır köyünde gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı bitkisel ve hayvansal üretim çerçevesinde çiftçileri yakından ilgilendiren doğal afetler, kuraklık hasarları ve tarımsal sigorta poliçeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kurum müdürleri ve teknik ekip tarafından verilen eğitimde, özellikle dar ve geniş kapsamlı sigorta poliçelerinin önemi vurgulandı. Yetkililer, çiftçilere ürünlerini ve hayvanlarını doğal afetlerden korumak için devlet destekli TARSİM yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için sigortanın önemli bir güvence olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan çiftçiler, tarımsal sigortalar hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu.