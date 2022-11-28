Batman’da cep telefonu dükkanının duvarını kırarak çok sayıda cep telefonu, tablet ve ürün çalan hırsız, saklandığı adreste yakalandı.

Batman’da cep telefonu dükkanının duvarını kırarak çok sayıda cep telefonu, tablet ve ürün çalan hırsız, saklandığı adreste yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Kasım günü Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan iş yerine, dış duvarı delerek giren ve 4 cep telefonu, 13 tablet, bir akıllı kol saati, yaklaşık 100 şarj kablosunu çalan hırsızın E.O. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda, E.O. isimli şahsın 18 Kasım günü saklandığı adreste bir cep telefonu ve 6 tablet ile birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, çalıntı malzemelerin ise iş yeri sahibine teslim edildiği ifade edildi.

Şahsın gerekli işlemlerin ardından aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.