Batman’da 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan indirildi.

Diyarbakır Caddesi’nde 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.