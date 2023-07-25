Kahramanmaraş merkezli depremlerde Batman kent merkezinde hasar alan bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı illerin yanı sıra farklı şehirlerde de bazı yapılara zarar verdi. Batman Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan camii minaresi de depremde hasar aldı. Hasar alan minarenin tehlike oluşturması nedeniyle bugün kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi çevre güvenliği alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.