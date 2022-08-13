Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı

Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi. Edinilen bilgilerde ise iddiaya göre, dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.