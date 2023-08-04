Batman’da 17 yaşındaki kızın burun tabanında yer alan gömülü diş, başarılı geçen ameliyatla çıkartıldı.

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki Tuba Baran adlı hastanın muayene ve tetkikler sonucunda, üst kesici dişinin burun tabanında gömülü kaldığı, eğri bir formda ve kemik kaybına neden olduğu belirlendi.

Daha önce bu tür benzer vakalar ileri cerrahi müdahale için başka illerdeki 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ameliyathanesinde Çene Cerrahi Birimi tarafından hastanın hem damak hem de dudak bölgesinden girilerek ameliyat gerçekleştirildi.

Hastanın burun tabanında yer alan gömülü dişi başarıyla alındıktan sonra çene bölgesinde yaşanan kemik kaybı da kemik grefti yapılarak giderildi. Böylece hastanın ileride protetik diş tedavisi yaptırabilmesi de mümkün hale geldi. Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirilen bu ameliyat ile hasta başka bir ile sevk edilmeden sağlığına kavuşmuş oldu.