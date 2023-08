Batman Beşevler Mahallesi’nde yolların uzun süredir bozuk olması ve düzeltilmemesi mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Yolların uzun zamandır onarılmaması ve gerekli çalışmaların yapılmaması mahalle sakinlerini bezdirmiş durumda. Yaz sıcaklarına rağmen pencerelerini açamadıklarını belirten mahalle sakinleri en kısa zamanda yollarının onarılmasını istiyor. Mahallede yolların köstebek yuvasına döndüğünü belirten mahalle sakinlerinden Süleyman Doğan, “1 buçuk yıldır sokaklarımız köstebek yuvasına döndü. Her taraf çukur, gelen araçlardan toz duman kalkıyor. Her zaman sulamak zorunda kalıyoruz. Beşevler Mahallesi unutulmuş bir mahalle olarak görünüyor. İdari amirler ve belediye tarafından bir şeyler yapılması bizim için çok iyi olur. Çünkü gerçekten yaşayamaz hale geldik. Yollarımızı hep kazdılar. Bir kere elektrikçiler gelip kazdı, ikincisi doğalgaz geldi, şimdi tekrar internet için gelip kazacaklar. Yani biz şuanda gerçekten zor durumdayız. İlgililerden bizim mahallemizin, caddelerimizin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten de bizim mahalle yaşanmaz durumda. Artık evde pencerelerimizi açamama durumuna geldik. Bizim yollarımızın bir an önce yapılmasını mülki idareden ve belediyeden rica ediyoruz” dedi.

Bozuk yollardan araç geçmesi durumunda toz kalktığını ve mahallede nefes almakta güçlük çektiklerini söyleyen Mahmut Zerooğlu,

“Şu anda Beşevler Mahallesi bir Beşevler çukuruna dönmüş. Kesinlikle bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor. Toz ve dumandan artık hastalıklar oluşmaya başladı, örneğin nefes almakta zorluk yaşıyoruz bu sıcakta. Yapılması gereken ve en iyi çözüm” dedi.