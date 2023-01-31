Batman’da boşanma aşamasındaki Ö.F.A., eşi M.A.’ya acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet işlemleri tamamlana şüpheli baba, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da boşanma aşamasındaki Ö.F.A., eşi M.A.’ya acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet işlemleri tamamlana şüpheli baba, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, eşi M.A. ile boşanma aşamasında olan ve İstanbul’dan Batman’a gelen Ö.F. A., akrabaların aracılığı ile kızı Adara ile buluştu. Kızı ile gezdikten sonra gece geç saatlerde ablasına ait kömürlüğe giden cani baba, boşanma aşamasında olan eşine acı çektirmek için kızını boğarak öldürdü.

Batman Beşevler Mahallesi’nde 7 yaşındaki Adara Aslan’ın cansız bedeni halası tarafından evinin kömürlüğünde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 yaşındaki Adar’nın cansız bedenini Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumundaki baba Ö.F. A.’yı İstanbul’a giderken Diyarbakır otogarında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli baba itirafında, boşanma aşamasında olan eşine acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Emniyet işlemleri tamamlanan baba Ö.F.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.