Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi istatistiklerine göre, kentte son bir yıl içinde 3 bin 500 çift evlendi.

Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi istatistiklerine göre, kentte son bir yıl içinde 3 bin 500 çift evlendi.

Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi tarafından açıklanan 2022 yılına ait evlenme istatistiklerine göre, evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılına göre arttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs gölgesinde geçen senelerde Batman’da azalan evlilikler, normalleşme sürecinin başlamasıyla artış gösterdi. Son verilere göre, 2022 yılında Batman’da 3 bin 500 kişi evlendi.

Son nüfus sayımına göre 633 bin 278 nüfusuyla Batman’da her yıl binlerce kişi mutluluğa adım atıyor. Kentteki nikah işlemleri damat ve gelin adaylarının müracaat ettiği Batman Belediyesi Evlendirme Dairesinde yapılıyor.