İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ardından abluka altındaki Filistinlilere destek olmak amacıyla Batman’ın Sason ilçesinde kampanya başlatan bir çok esnaf, mekanların camlarına astığı pankartlarla bir günlük gelirlerini Filistin’e bağışlayacağını açıkladı.

Başlatılan kampanyaya destek veren Sason ilçesinde 20 yıldır tantuni satarak geçimini sağlayan Bayram Çelik, Filistin’de abluka altında bulunan Müslümanlara destek olmak için ilçedeki bazı esnaf ile birlikte bir günlük gelirlerini bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Çelik, “Bu günkü gelirimizi Allah’ın izniyle Filistin’deki kardeşlerimize hibe edeceğiz. Bu günkü menümüz beyaz et, kırmızı et ve çorbadan oluşan yemeklerimizden elde edeceğimiz bütün geliri oradaki kardeşlerimize bir nebze yardımcı olabilmek için bağışlayacağız. Filistin’deki Müslümanlar bizlerin kardeşidir. Onları yalnız bırakmayacağız. Bir lokanta esnafı olarak elimden bu geliyor. Başka bir imkanım olsaydı onu da Filistin’deki kardeşlerimizden esirgemezdim. Bütün Müslüman ülkelerin destek vermesini istiyoruz. Bu gün yardımlarını esirgeyenler, yarın Allah’a hesap verecektir” dedi.

Telefon işletmeciliği yapan esnaf Şenol Aksoy da kampanya dahilinde bir günlük telefon tamir ve satışından elde edeceği karı Filistinlilere bağışlayacağını belirterek, bütün esnafı bu kampanyaya destek vermeye beklediklerini söyledi.