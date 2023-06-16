Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir adreste yapılan aramada 25 adet tabanca ve çok miktarda tabanca malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde ruhsatsız tabanca üretimi yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 Haziran’da bir adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada; 25 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet şarjör, 700 adet ucu açık içerisine yiv ve set verilmiş tabanca namlusu, çok sayıda silah parçaları, silah imalatında kullanılan teknik malzemeler (matkap, spiral makinası, mengene, yapıştırıcı vb.) ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.