Batman’ın Beşiri ilçesinde Şeyh Süleyman Bağdu’nun vefat yıl dönümü nedeniyle Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi’nde anma programı düzenlendi. Birçok ilden anma etkinliğine gelen binlerce vatandaş iki kilometrelik yer sofrasında buluştu. Her sene yapılan anma etkinliğinde onlarca kurban kesilerek gelen misafirlere ikram edildi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde Şeyh Süleyman Bağdu’nun vefat yıl dönümü nedeniyle Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi’nde anma programı düzenlendi. Birçok ilden anma etkinliğine gelen binlerce vatandaş iki kilometrelik yer sofrasında buluştu. Her sene yapılan anma etkinliğinde onlarca kurban kesilerek gelen misafirlere ikram edildi.

Anma programı ile ilgili konuşan Şeyh Selman Bağdu, elim bir kaza sonucu dünyası değişen babasının 17’nci ölüm yıl dönümünü Türkiye’nin dört bir yanından, 7 bölgesinden gelen vatandaşlarla beraber okunan mevlitler ile yad ettiklerini söyledi.

Misafirlerini yer sofrasında ağıladıklarını sonra bugün itibarıyla göndereceklerini belirten Bağdu, "Bir anma töreni olarak bu etkinliği her sene yapıyoruz. Katılımcıların hepsine sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Yöre şartlarından ya da doğa şartlarından dolayı gelemeyen kardeşlerime sizin vasıtanızla selamlarımı iletiyorum. Bu bir etkinliktir, her sene de devam edecek inşallah" dedi.