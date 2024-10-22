Batman Orman İşletme Müdürlüğü, 2023 yılı Toprak Muhafaza ve Erozyon kontrolü programı çerçevesinde önemli bir denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Taşan ve Ağaçlandırma ile Silvi Kültür Şube Müdürü Şevket Tepe, Hasankeyf ilçesindeki Kumluça köyü sınırlarında yer alan 800 dekarlık ve Gercüş ilçesi Düzmeşe köyü sınırlarında bulunan 1000 dekarlık proje uygulama alanlarını yerinde inceledi. Denetleme heyeti, Batman Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Aslan’dan uygulamalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Zorlu iklim ve coğrafya koşullarına rağmen elde edilen başarılı sonuçlar, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Denetim sırasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür edilerek, sürdürülebilir orman yönetimi ve erozyon kontrolü konusundaki kararlılığın devam edeceği vurgulandı. Bu başarılı çalışmalar, çevre bilincinin artmasına ve doğal kaynakların korunmasına önemli katkılar sağlıyor.