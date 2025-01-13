Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir araçta gümrük kaçağı toplam bin 940 paket sigara ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, toplam bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.