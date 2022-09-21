Batman’ın Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Batman’ın Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve beraberinde bulunan Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, hastane başhekimi ve bölüm doktorlarıyla birlikte servislerde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yavuz, "Devlet hastanemizin başhekimi ile birlikte yatan hasta vatandaşlarımızı ziyaret ederek moral verdik. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. İlgi ve alakalarından dolayı hastane başhekimine ve tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.