Batman Belediyesi ve Valiliği tarafından Çamlıca Mahallesi’nde halkın sıkıntılarını dinlemek ve çözüme ulaştırmak amacıyla mahalle toplantısı düzenlendi.

Batman’da bayram öncesi Çamlıca Mahallesi sakinleriyle mahallenin sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi. Batman Belediyesi ve Batman Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda mahalle sakini sorunlarının dile getirmek amacıyla katıldı. Düzenlenen etkinlikte bütün kurumlardan yetkili kişiler Ahmedi Hani taziye evinde hazır bulundu. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’inde katıldığı programda vatandaşlar sorunlarını dile getirdi. Dile getirilen sorunların hızlıca çözüme ulaştırılması amacıyla düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve kurumlardan yetkili kişiler katıldı.