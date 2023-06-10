Batman’da belediye otobüsü ile minibüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman kent merkezi Tilmerç Mahallesinde meydana geldi. 72 BA 561 plakalı belediye otobüsü ile 72 S 0322 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardın minibüs yan yattıktan sonra yol üzerinde bulunan direğe çarptıktan sonra durabildi. Oluşan kazada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.