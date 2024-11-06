Batman belediye binası önünde kontak kapatan 5 otobüs şoförü hakkında tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Batman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrasında 4 Kasım 2024 günü yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri esnasında belediyeye ait 5 adet toplu taşıma aracının anahtarlarını alarak belediye önüne park edip, araçların maddi hasarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen Y.Ç., R.B., I.K., M.E. ve R.S. isimli personel hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.