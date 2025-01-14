Batman’da belediye halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.I. yönetimindeki 72 ABL 919 plakalı şehir içi belediye halk otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIY 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.