Meteoroloji uyarılarının ardından hava sıcaklığının 15 derece düştüğü Batman’da, etkili olan kar yağışı Sason ilçesini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sason’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde yağmaya başlayan kar sabah saatlerine kadar devam etti. İlçeye bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ilçede 10 köy ve 15 mezra yolunu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının 15 derece düştüğü ilçede Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları başlattı.