Batman’da ekim ayı içerisinde meydana gelen 865 olaydan 688’inin aydınlatıldı, 574 şüpheli yakalandı.

Batman’da ekim ayı içerisinde meydana gelen 865 olaydan 688’inin aydınlatıldı, 574 şüpheli yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması amacıyla ekim ayı içerisinde, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yankesicilik", "kasten öldürme", "kasten yaralama" suçları başta olmak üzere çalışmaların yapıldığı belirtildi. Ekim ayında meydana gelen 865 olaydan 688 olayın aydınlatıldığı, 574 şahsın da yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi. Şahıslardan; 17 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 276 adet fişek, 3 av tüfeği, 40 oyun pulu, 4 bin 450 TL kumardan elde edilen para, 2 çalıntı araç aküsü, 1 çalıntı otomobil, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildiği kaydedildi.

Ekim ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının arttığı belirtilen açıklamada, önceki yıla kıyasla malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 4,7’lik artış oranıyla ülke genelinde en iyi 7. il olarak yer aldığı bildirildi. İlde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 58 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 9 şahsın ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ’hırsızlık’ suçlarından 24 yıl 6 ay hapis cezası, 14 yıl 5 ay hapis cezası, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası, bulunan şahıslar başta olmak üzere toplam 125 şahsın yakalandığı, 40 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ve 85 şahsın da adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan 3 iş yerinin kapatıldığı, 7 şahsa kumar oynamaktan ayrı ayrı bin 819 TL olmak üzere toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandığı,’Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, 3 şahsa 8 bin 197 TL idari para cezası uygulandığı ifadelerine yer verildi.

’Günübirlik Kiralık Dairelere’ yönelik yapılan uygulamalarda ise 5 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine “1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan şahıslara ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 133 bin 930 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. İlde kayıp şahıs olarak aranan 36 şahıstan 32’sinin ise bulunduğu belirtildi.