Batman Çamlıtepe Mahallesinde alacak verecek meselesi yüzünden alacaklı İsmet Güneş ile borcunu vermediği iddia edilen avukat A.D. arasında arbede yaşandı. Avukat A.D. ve akrabaları toplanarak silah sopa ve bıçaklarla İsmet Güneş’in evini bastı.

Yapılan baskında evin bahçesinde bulunan güvelik kameralarına o dehşet anlar saniye, saniye yansıdı. İsmet Güneş’i öldürmeye çalışan kişilerden, babalarını son anda, 17 ve 20 yaşlarındaki çocukları kurtardı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler arasında avukat olması nedeni ile bu zulme maruz kaldıklarını belirten alacaklı İsmet Güneş, “A.D. iş arkadaşım. Ankara tekel eylemine gidince benim bütün kredi kartlarımı alıp kullandı. Ondan sonra benim paramı vermedi. Vermeyince yıllarca git gel yaşadık aramızda ama hiçbir şey çıkmadı. Deprem zamanında A.D.’yi aşağıda gördüm. Yanına gittim dedim ki sen niye böyle yapıyorsun. Niye paramı vermiyorsun. Baktım bana saldırdı. Saldırı zamanında benim elimi ısırdı. Elimi ısırınca ben de bir yumruk attım ondan sonra eve geldim. Ben evdeyken A.D. akrabalarını toplayıp evime baskına geldi. 5 kişi sitenin dışında bekliyordu 5 kişi de sitenin içine girdiler. Benim çocuklarım aşağıda oynarken bunlar silahla sopayla bizim eve baskın yaptılar. Ben de aşağı inince birbirimize girdik. Birbirimize girince kızım da arkamdan aşağı indi. Oğlum da öbür taraftan geldi. Bunlar bana sopalarla saldırmaya başlayınca baktım birisi arkamdan bıçak vurdu. Ben yere düşünce silah sıktılar. Onlardan birinin silahı yere düştü. Kızım yerdeki silahı aldı ve bir el ateş ederek onlara sıktı. Daha sonra oğlum geldi. Oğlum da arabasının bagajından sallama çıkarttı. Oğlum sallama çıkarınca bunlar birbirine girdiler. A.D., özellikle oğlumun kafasına sopayla vuruyordu. Oğlum geri kaçmaya çalışırken A.D.’ın eli sallamaya denk geldi. Sitenin dışındaki adam hiç durmadan bana doğru ateş ediyordu. Kurşunları komşularımın arabalarına isabet etti. Ondan sonra A.D.’yi burada yerde bırakıp kaçtılar. Bizim öldürme gibi bir niyetimiz olmadığı için kalkıp onun eşyalarını eline verdik sonra arabasına gönderdik onu. Adam da arabasıyla gitti. Sitenin güvenlik kameraları da var. Benim kızım 17 yaşında. 17 yaşındaki kıza sopalarla vuruyorlardı. Diğer çocuğum da 20 yaşında ve iki tane de biri 6 yaşında diğeri de 5 yaşında ufak çocuklarım var. Onlar da olayın içinde olduğu halde A.D. ve yanındakiler hiç durmadan sağdan soldan bize ateş etmeye devam ediyorlardı. Biz mağduruz, ben adalet istiyorum. Çocuklarım hala öğrenci ve okuyorlar. Çocuklarım hayatta böyle bir şey görmemişler. Ufak çocuğum bile hala geceleri irkilerek uyanıyor psikolojileri bozulmuş. Haneme tecavüz etmişler. Sırtımdan bıçak darbesi almışım. Kalçamdan iki mermi ile yaralandım. Bu insanlar hala firar ve benim iki çocuğum cezaevinde. Bunları biz yaşadığımız halde bizimkiler ceza evinde ama karşı taraf dışarda. Ben bunu anlayamıyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum ve devletime güveniyorum” dedi.

O anlara şehit olan İsmet Güneş’in eşi Ebru Güneş, “Depremden dolayı iki çocuğumu dışarıya göndermiştim depremden korkuyorlar diye ama olay anına denk geldiler. O arada onlara bakmak için balkona çıktığım zaman vahşeti gördüm. Eşim aşağıda çocuklarla birlikte silahlı çatışmanın içindeydiler. O an ben şoke oldum. Bağırmaktan sesim kısıldı. Eşime arkadan sıkıyorlar. Oğlum kızım hepsi oradaydı. Bağırıyordum ama sesimi duyan kimse yoktu. 5 - 6 adam içerde diğerleri ise dışardan sıkıyorlardı. Orayı kamera görmüyor. Ayrıca bunu yapan adam avukat. Bir avukat nasıl olurda ruhsatsız silahla gelir haneye tecavüz eder. Orada çocuklarımın yerinde kimse olsa babasını korumaz mıydı? Eşimi korumak için kızıyla oğlu onlardan yere düşen silahla adama ateş ediyorlar. Nefsi müdafaa yani kendilerini koruyorlar. O olay anında eşime de çocuklarıma bir zarar gelebilirdi. Kamera kayıtlarında her şey mevcut her iki çocuğum da olayın içindeydiler. Yetkililere sesleniyorum ben adalet istiyorum. Bir avukat gelip bunu yapıyorsa ve bunun üzeri ört bas ediliyorsa ben adalet istiyorum kesinlikle. Eğer bu adamlar tutuklanmazsa demek ki başka bir şey var bu işin içinde” diye konuştu.