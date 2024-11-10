Batman’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde törenle anıldı.
Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, kamu kurum müdürleri ve bazı siyasi partiler katıldı.
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında valilik bahçesinde tören düzenlendi. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saatler 09.05 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okunmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: iha