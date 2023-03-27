Batman’ın Sason ilçesinde ilkbaharın başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte kovanların son bakımını yapan arıcılar, arılarını ilaçlayarak yeni sezon için kovanların kapılarını açtı.

Havaların sonbaharda soğumasıyla arılarını kış şartlarında zarar görmemesi için kovanların kapılarını kapatan arıcılar, havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını ve ilaçlamalarını yaparak yeni yıl mesaisini başlattı.

Son yıllarda devletin yüzde yüze varan hibe desteği sunmasıyla adeta bal üretim merkezi haline gelen Batman’ın Sason ilçesinde yüzlerce aile arı besiciliği yaparak geçimini sağlıyor. Son baharda havaların soğumaya başlamasıyla arı kovanlarını sıcak bölgelere taşıyarak soğuktan etkilenmemesi için kovanları sararak kapaklarını kapatan besiciler, sadece 20 günde bir kapakları açıp arıların bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tekrar kapatmıştı. İlkbahara girmemizle beraber havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını yapan arı besicileri, kovanların kapılarını açarak arıları doğal beslenmeye bıraktı.