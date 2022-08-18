Batman’da arı besiciliği yapan 396 bal üreticisine 67 ton toz şeker yardımı yapıldı.

Batman’da arı besiciliği yapan 396 bal üreticisine 67 ton toz şeker yardımı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Şeker İşbirliğiyle Batman’da bulunan arı yetiştiricilerine kristal şeker dağıtım töreni düzenlendi. Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan arıcılıkta faaliyet gösteren 396 üreticiye 67 ton şeker teslim edildi. Programa Batman Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve bal üreticileri katıldı.

Şeker dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın “Gerek pandemi gerekse savaşlardan dolayı tarımın önemini bir kez daha anlaşılmıştır. Biz de bakanlık ve valilik olarak tarımın sürdürebilirliğini, üreticilerimizin daha iyi ürün üretmesini sağlamak için sürekli sahadayız ve çiftçilerin yanındayız. Bugün düzenlediğimiz şeker dağıtım programını katkısı olan ziraat odası başkanımıza da teşekkür ediyorum. Alımı ziraat odası üzerinden sağladık. Arıcılıkta iş beslenmesi ve ilkbahar beslenmesi için şeker kullanımı bir nevi zorunludur. Özelikle mevsimin uygun olmadığı dönemlerde bizde o yüzden sonbahara yakın getirdik ki şeker kullanımı bala karışmasın. Önümüzdeki günlerde bal hasadımız gerçekleşecektir. Bal hasadından sonra bu kullanılan şeker hiçbir şekilde bala geçmiyor. Herkes gönül rahatlığıyla balı yiyebiliyor. Batman ve Sason balı marka bir baldır. İnşallah güzel balları birlikte yeriz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bal üreticisi Çetin Doyar ise “Şeker dağıtımı arıcılar için çok önemlidir. Kış aylarında arıları beslenmesi ve ilkbahar ayında beslenmesi mutlaka yapılmalıdır. Halk tarafından yanlış bilgi var şeker balla geçmiyor. Arı şeker alınca balla geçiyor diye bir izlenim var böyle bir şey yok arıcılar ballarını hasat ettikten sonra illaki şeker beslenmesi yapmak zorundadır. Bir koloni arının günde yiyecek miktarı bir buçuk kilo gram bal olduğuna göre bu bütün kış boyunca balla beslenemediği için illaki bunu şeker beslenmesi yapmak lazım buda tabi ki bizim için önemlidir. Tarım Orman Bakanlığız ile tarım ve orman müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu katkı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman balımız çok kaliteli ve kıymetli bir baldır. Şuanda kayıtlı 460 yakın arıcımız bu işten ekmek yiyor. Bu Batman için iyi bir potansiyeldir. Yetkililerden, devletimizden bu tür desteklerin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.