Batman’da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Batman’da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Mardin istikametine doğru seyir halinde olan yolcu minibüsü karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.