Edinilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi’nde meydana geldi. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, apartmanda bulunan 9 dairenin su sayaçlarını çaldı. Sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Batman’da hırsızlar gözlerini su sayaçlarına dikti. Gece yarısı bir apartmana giren hırsızlar, 9 dairenin su sayaçlarını çalarak kayıplara karıştı.

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