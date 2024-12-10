Batman’da 2024 yılı içerisinde anız yakan 383 kişiye toplam 22 milyon 637 bin lira para cezası kesildi.

Buğday ve mısır hasadının ardından tarlalarda kalan anızların yakılmaması için Batman Valiliği öncülüğünde yapılan çalışmalara tarım ve orman müdürlüğü, çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü, jandarma, emniyet müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye destek veriyor. Vali Ekrem Canalp’ın başkanlığında ilgili kuramlar, komşu ilçeler olan Silvan ve Bismil ilçe kaymakamlarının da katılımı ile anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan toplantıda yıl içerisinde uygulanacak tedbirler karara bağlandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Anız yakanlara çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesine dayanılarak 2024 yılında her dekar için bin 933,95 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2024 Ocak-Aralık ayları arası toplam 383 cezai işleme istinaden, 22 milyon 637 bin 794,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.