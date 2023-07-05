Batman’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonları işbirliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu badminton grup müsabakaları dün başladı ve 7 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek.

Batman’da yapılacak olan Analig Badminton Yıldızlar Grup Müsabakalarına; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 66 erkek ve 44 kadın sporcu katılım sağlayacak. Mücadeleler, 19 Mayıs Spor Salonu’nda oynanacak. Grup müsabakaları öncesi takımlar, depremde vefat eden sporcuların isimlerinin bulunduğu pankartlar eşliğinde il müdürlüğünden Atatürk Parkı’na kadar saygı yürüyüşü düzenleyip, burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.