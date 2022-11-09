Batman’ın Kozluk ilçesinde akaryakıt tankerinin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde akaryakıt tankerinin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kozluk ilçesi Kahveci yolunda saat 14.00 sularında meydana geldi. 56 AB 777 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Tankerin akaryakıt yüklü olmaması bir faciayı önledi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karayolunu trafiğe kapatan jandarma ekipleri, itfaiyenin tırda yaptığı soğutma çalışmasından sonra yolu tekrar trafiğe açtı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.