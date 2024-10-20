Batman’da suyun doğal halinin korunması ve ağ kirliliğinin önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su altı temizlik çalışması dahilinde 75 kilogram atık ağ toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ’Denizlerin Terk edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi’ dahilinde; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Batman bantlı çöpçü balığının korunması için Sason ilçesindeki Han çayından Batman Barajına kadar ki 30 kilometrelik alan, Ilısu Baraj Gölü Oymataş köyü ve Hasankeyf Ilısu Baraj Gölünde 50 kilometrelik alan olmak üzere 3 farklı noktada toplamda 80 kilometrelik alanda unutulmuş veya terk edilmiş av araçları ile hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan temizlik çalışmasında toplamda 75 kilogram hayalet ağ temizlendi.