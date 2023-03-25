Batman Valiliği bünyesinde açılan aşevleri, evlerinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı.

Açılan aşevlerinin günde 275 ailede yaşayan bin 250 kişiye sıcak yemek hizmeti sunulacağını belirten Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, valilik, kaymakamlıklar ve belediyelerin desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde Batman merkez ile Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason ilçelerinde özellikle tek başına yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi dezavantajlı vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere aşevi kurulması çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.