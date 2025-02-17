Batman’da aç kalan kurt köye inerek, tavukları telef etti. Yakalanan kurt, tedavi edilerek doğal ortama bırakıldı.

Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin tavuklarına kurdun saldırdığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptığı incelemede tavuklara saldıran hayvanın gri erkek Sibirya kurdu olduğunu tespit etti. Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, kurdu zarar vermeden aparat ile uyuşturarak yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan genel sağlık taramasında kurtta dış parazitler tespit edildi. Kurt, uygulanan tedavi sonrasında veteriner hekim gözetiminde doğal yaşam alanına salındı.