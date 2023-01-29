Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy ve birçok mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy ve birçok mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman’da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde kalınlığı 50 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerine bağlı 80 köy ve birçok mezra yolu ulaşıma kapandı. Etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı besiciler kar üzerinde hayvanlarını beslediği görüldü. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için kaymakamlıklar koordinesinde İl Özel İdaresi ve ilçeler şantiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.