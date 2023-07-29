Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 77 ayrı noktada 750 personelle ’Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.

Batman’da vatandaşın huzurunu ve güvenini bozacak olaylara karşı ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı. 26 sabit nokta, 8 park, 3 kanca nokta, 40 umuma açık yer, 750 personel ile yapılan uygulamaya tüm birimlerden ekipler katılım sağladı. Uygulamada araç içi kontroller, üst araması ve GBT kontrollü yapıldı. Aranan şahıslara, alkollü araç sürücülerine, yoklama kaçaklarına ve halkın güven ve huzurunu bozan kişilere karşı yapılan uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.