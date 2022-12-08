Batman’da kasım ayında meydana gelen 738 olaydan 594’ü aydınlatıldı, 682 şüpheli yakalandı.

Batman’da kasım ayında meydana gelen 738 olaydan 594’ü aydınlatıldı, 682 şüpheli yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kasım ayı içerisinde ’hırsızlık’, ’dolandırıcılık’, ’yankesicilik’, ’kasten öldürme’, ’kasten yaralama’ suçları başta olmak üzere çalışmalar yapıldığı belirtildi. Kasım ayında meydana gelen 738 olaydan 594’ünün aydınlatıldığı, 682 şahsın da yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi. 23 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 137 adet fişek, 2 av tüfeği, 118 oyun pulu, bin 150 TL kumardan elde edilen para, 2 çalıntı araç aküsü, 2 çalıntı otomobil, 8 çalıntı motosiklet, 52 adet kumarda kullanılan iskambil kağıdı, 5 adet tablet, 2 adet cep telefonu, 5 adet monitör, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet yazıcı, 8 adet büro malzemesi, 3 adet hilti, 40 adet elektrik malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.