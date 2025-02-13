Batman’ın Sason ve Kozluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle 70’in üzerinde yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İlçelerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolu, Yücebağ Kaşyayla grup köy yolu, Gürgenli, Topluca köy yolları ile Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı ve Armutlu grup köy yollarına bağlı 70’in üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köy yollarında Özel İdareye bağlı şantiye ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.