Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 mali yılı bütçesinden Türkiye genelinde olduğu gibi Batman’da da aktif olan 64 spor kulübüne toplamda 1 milyon 605 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına aktarılan nakdi yardım, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği miktarlara göre kulüplerin hesabına aktarılacak. 19 Mayıs Spor Salonunda yapılan çek takdim töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

"Her alanda kulüplerimizin yanındayız"

Her konuda kulüplerin yanında olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk; “Bakanlığımızın 64 spor kulübümüze gönderdiği nakdi yardım ilaç gibi geldi. Bütün kulüplerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kısa zamanda yapılacak resmi prosedürlerden sonra kulüplerimize belirlenen miktarlar hesaplarına aktarılacak. Elbette ki geleceğimiz, ümidimiz ve yarınlarımız olan siz gençlerimizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılına en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için her konuda donanımlı olmak ve sizi donanımlı yetiştirmek bizlerin görevi. Dolayısıyla eğitimin yanında sporda da sizleri çok donanımlı bir şekilde yetiştirmek, iyi sporcu yapmak, sizi spor yapan bireyler haline getirmek bizim temel arzumuz ve görevimiz. Bu yardımın dışında da hepiniz Batman genelinde milyonlarca liralık bütçeyle ilimizde birçok spor tesisi yapılmakta ve malzeme desteği verilmektedir. Onun dışında her türlü ihtiyacınızın giderilmesi için çok farklı çalışmalar yapılmaktadır. Hepsi sizin geleceğe daha donanımlı daha sağlıklı yetişebilmeniz içindir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yardım çekini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Batman Şube Başkanı Mahmut Akyol ve Ampute Futbol Kulübü Başkanı Vedat Çoban’a teslim etti.