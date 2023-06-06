Batman’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulüplere gönderilen malzemeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 64 kulübe dağıtıldı.

Batman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 64 kulübe malzeme yardımı yapıldı. Çok amaçlı spor salonunda yapılan malzeme dağıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, bu yıl ikinci kez malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi. Malzemelerin büyük bir titizlikle kulüplere dağıtıldığının altını çizen İl Müdürü Özperk, “64 kulübümüze 20 adet antrenman forması, 20 adet yelek, 20 adet çanta ve 10 adet yağmurluk dağıtımını gerçekleştirdik. Kısa bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız 67 kulübümüze faaliyetlerine göre nakdi yardımda da bulunmuştu. Bu yıl amatör takımlarımıza ciddi anlamda nakdi ve malzeme desteğinde bulunduk. Emeği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bu desteklerin ilimizde sporunun gelişimine, yükselmesine ve başarılara vesile olması temenni ediyorum. Bütün branşlarda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Malzeme dağıtım töreninde hazır bulunan ASKF Başkanı Mahmut Akyol ise, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk’e ve Gençlik Spor Bakanlığına katkılarından dolayı kulüpler adına teşekkür etti.